Рубио: Ватикан не будет посредником в урегулировании на Украине

Ватикан не будет выступать в качестве посредника в вооруженном конфликте на Украине. Об этом в субботу, 17 мая, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио перед встречей с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи, которая проходит в Риме.
Ранее KP.RU сообщал, что новый папа Римский Лев XIV предложил провести следующий раунд переговоров между Украиной и Россией в Ватикане. При этом понтифик отметил, что сейчас самое время для того, чтобы идти на компромиссы и продемонстрировать свою человечность.