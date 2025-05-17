Рубио: Ватикан не будет посредником в урегулировании на Украине

Ранее KP.RU сообщал, что новый папа Римский Лев XIV предложил провести следующий раунд переговоров между Украиной и Россией в Ватикане. При этом понтифик отметил, что сейчас самое время для того, чтобы идти на компромиссы и продемонстрировать свою человечность.