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Рубио: Ватикан не будет посредником в урегулировании на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ватикан не станет посредником в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Ватикан не будет выступать в качестве посредника в вооруженном конфликте на Украине. Об этом в субботу, 17 мая, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио перед встречей с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи, которая проходит в Риме.

Ранее KP.RU сообщал, что новый папа Римский Лев XIV предложил провести следующий раунд переговоров между Украиной и Россией в Ватикане. При этом понтифик отметил, что сейчас самое время для того, чтобы идти на компромиссы и продемонстрировать свою человечность.