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Россиянам рассказали, как правильно выбрать крестных родителей

Крестные родители должны быть верующими людьми и надежными наставниками.

Источник: Аргументы и факты

Выбор крестных родителей — ответственное решение. Они должны быть верующими людьми и надежными наставниками, сообщил председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT.

«Крестные родители должны быть людьми верующими, благочестивыми и достойными доверия. Они должны быть готовы посвятить себя духовному воспитанию крестника и стать для него друзьями на всю жизнь», — отметил он.

Иванов добавил, что истинное предназначение крестных родителей — привить любовь к Богу, а также научить ребенка основам православной веры.

Ранее протоиерей Димитрий Олихов объяснил, можно ли крестить ребенка без крестных.

По его словам, в таинстве крещения наличие крестных желательно, особенно если речь идет о младенцах и детях до 12 лет.

При этом Олихов отметил, что можно обойтись и одним крестным, но он должен быть одного пола с крестником.