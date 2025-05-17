Россиянам рассказали, как правильно выбрать крестных родителей

Выбор крестных родителей — ответственное решение. Они должны быть верующими людьми и надежными наставниками, сообщил председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT.
«Крестные родители должны быть людьми верующими, благочестивыми и достойными доверия. Они должны быть готовы посвятить себя духовному воспитанию крестника и стать для него друзьями на всю жизнь», — отметил он.
Иванов добавил, что истинное предназначение крестных родителей — привить любовь к Богу, а также научить ребенка основам православной веры.
Ранее протоиерей Димитрий Олихов объяснил, можно ли крестить ребенка без крестных.
По его словам, в таинстве крещения наличие крестных желательно, особенно если речь идет о младенцах и детях до 12 лет.
При этом Олихов отметил, что можно обойтись и одним крестным, но он должен быть одного пола с крестником.