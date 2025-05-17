У подростков новый тренд: почему зумеры «нянчат» плюшевых монстров Лабубу

— Дети и подростки часто предпочитают странные и страшные игрушки. Это может быть связано с тем, что чем товар абсурднее, тем он лучше запоминается. Если бы игрушки были похожи на привычных мишек или зайчиков, то они не так хорошо запоминались бы, — рассказала Валерия.