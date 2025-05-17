У подростков новый тренд: почему зумеры «нянчат» плюшевых монстров Лабубу

У подростков появился новый тренд. Они часами стоят в очереди, чтобы купить жутковатую игрушку под названием «Лабубу», а потом ухаживают за ней как за ребенком. Клинический психолог, гештальттерапевт, член Союза женщин России Валерия Амелина-Прилепская рассказала, с чем может быть связано такое желание нянчить плюшевого монстра.
Новые популярные игрушки «Лабубу» очень похожи на игрушечных зайчиков. С одним важным отличием — у их мордочки характерный оскал с острыми зубами.
Откуда взялся такой одновременно и милый, и пугающий образ? В 2015 году гонконгский художник Касинг Лунг создал серию персонажей и назвал их «Лабубу». Автор вдохновлялся скандинавской мифологией. Согласно задумке Лунга «Лабубу» — это эльфы, обитающие в волшебном лесу, где их любимым занятием стали всевозможные шутки и проделки.
— Дети и подростки часто предпочитают странные и страшные игрушки. Это может быть связано с тем, что чем товар абсурднее, тем он лучше запоминается. Если бы игрушки были похожи на привычных мишек или зайчиков, то они не так хорошо запоминались бы, — рассказала Валерия.
По словам психолога, на поведение подростков влияет так называемый переходный период. Они все еще интересуются игрушками, но не хотят покупать что-то обычное, потому что, по их мнению, они уже выросли из простых плюшевых зайчиков и мишек.
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Уход за игрушкой как за ребенком, по словам эксперта, удовлетворяет потребность человека в заботе и контроле. Такие забавы позволяют развить у девочек материнский инстинкт.
— А еще свою роль играет то, что найти эту игрушку (по крайней мере ее оригинал) можно не в каждом магазине, и у ребят есть возможность стать чуточку популярнее среди своих сверстников, купив зверька, — отметила Валерия.
Популярность «Лабубу» резко возросла после того, как участница знаменитой попгруппы из Кореи Blackpink Лиса продемонстрировала в социальных сетях свою коллекцию этих монстриков. Певица не раз украшала «Лабубу» свои сумки, выходя на красные дорожки.
Каждый день в сеть выкладывают новые ролики, посвященные распаковке коробки с игрушкой. Ведь, покупая зверька, не знаешь, какой окрас тебе попадется. Фактор неожиданности делает видео интересными. Они становятся вирусными. Российские видеоплатформы тоже переполнены роликами с «Лабубу».
— Однако я думаю, этот тренд будет жить недолго, как и все предыдущие, потому что эффект новизны проходит очень быстро. А зумеры переключаются с одного увлечения на другое моментально: скорость адаптации к новому у них гораздо выше, чем у предыдущих поколений, — дополнила Валерия.
Кстати, популярность «Лабубу» принесла директору компании-производителю Ван Нину огромное состояние. Согласно рейтингу Forbes Real Time 38-летний бизнесмен находится на 133-м месте среди самых богатых людей мира. И совсем скоро может подняться еще выше. Удивительно, что так обогатиться сейчас можно за счет каких-то плюшевых монстриков.
Янис Торхов, бизнес-тренер, эксперт по маркетингу, магистр права:
— Социальные сети и видеоплатформы играют огромную роль в популяризации необычных игрушек. В 2024 году «Лабубу» еще не были настолько популярны, но спустя небольшое количество времени вмиг стали «звездами». Известная певица надела на рюкзак такую игрушку, выложила фото в сеть, ее фанаты начали активно покупать зверьков. Так и рождаются новые тренды.
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