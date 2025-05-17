Школьница забеременела от 12-летнего мальчика в Ленинградской области

Несовершеннолетняя пациентка призналась, что в марте текущего года она впервые вступила в интимную связь с отцом ребенка, которому, как оказалось, 12 лет. Теперь проверкой информации о ранней беременность занимаются силовые структуры. Будущих родителей могут поставить на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН).