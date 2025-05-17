Школьница забеременела от 12-летнего мальчика в Ленинградской области

В Ленинградской области 15-летняя девочка забеременела от 12-летнего мальчика. Когда школьница обратилась в Токсовскую больницу, то выяснилось, что она находится на 7−8 неделе беременности. Об этом в субботу, 17 мая, сообщил «Конкретно.ру».
Несовершеннолетняя пациентка призналась, что в марте текущего года она впервые вступила в интимную связь с отцом ребенка, которому, как оказалось, 12 лет. Теперь проверкой информации о ранней беременность занимаются силовые структуры. Будущих родителей могут поставить на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН).
Также в Токсовскую больницу обратилась еще одна 15-летняя девочка, которая сообщила, что также с марта спит с парнем-ровесником. Кроме того, врачи обнаружили у нее воспаление женских органов и никотиновую интоксикацию из-за злоупотребления вейпами, передает Telegram-канал.
28 апреля правоохранители задержали на Камчатке 19-летнего студента, от которого забеременела 13-летняя девочка. По данным следствия, половая связь между юношей и девочкой произошла в октябре 2024 года. В апреле текущего года у девочки диагностировали беременность сроком 19 недель.