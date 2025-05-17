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В Госдуме рассказали, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ

Депутат Якубовский: индексация тарифов ЖКХ составит 11,9% с 1 июля 2025 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Индексация тарифов ЖКХ на 11,9% с 1 июля 2025 года в России необходима для обеспечения модернизации коммунальных сетей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С 1 июля 2025 года в России произойдёт плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по России тарифы вырастут на 11,9%, но в отдельных субъектах РФ подорожание может быть выше. Такая индексация необходима в первую очередь для модернизации коммунальных сетей, значительная часть которых изношена», — сказал Якубовский.