Российскому режиссеру со снятой судимостью вручили высшую награду Франции

Российский режиссер Кирилл Серебренников был награжден орденом Почетного легиона, высшей наградой Франции.
Орден Почетного региона режиссеру вручила министр культуры Рашида Дати. Она охарактеризовала участие Серебренникова в культурной жизни Франции как крайне важное. Серебренников, в свою очередь, рассказал о франко-российских проектах, которыми он руководил.
В марте 2022 года Хамовнический суд Москвы постановил снять судимость с Серебренникова до истечения его испытательного срока.
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