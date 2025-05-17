«Ночь музеев» проходит в Национальном художественном музее. Узнали, чем удивляют гостей

«В этом году посвятили нашу “Ночь” юбилею Великой Победы. Мы долго думали, как соединить современные тенденции и форматы. Нам удалось это сделать в известном образе. Он был создан Расулом Гамзатовым, а позже воспет и в музыкальном творчестве. Это белый журавль — в нем воплощается душа солдата, отдавшего свою жизнь за Родину. Это, конечно, драматичный, печальный образ, но в то же время несказанно красивый и понятный большому количеству людей всех возрастов и поколений. А также хорошо сопрягается и с образом полета, крыла. Молодежная часть нашего коллектива сотрудников очень загорелась воссозданием этой темы. Поэтому сегодня почти в каждой локации она применима, в том числе в пластических номерах известного танцевального коллектива ArtDance», — отметила генеральный директор Национального художественного музея Анна Кононова.