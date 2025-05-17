«Ночь музеев» проходит в Национальном художественном музее. Узнали, чем удивляют гостей

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционная «Ночь музеев» проходит сегодня в Национальном художественном музее. Корреспондент БЕЛТА узнала, чем удивляют гостей в этом году.
В этом году тема «Ночи» — «Журавли над Беларусью» — выбрана не случайно. Журавль — одна из самых любимых народом птиц. Гордый, красивый журавль издавна считался у славян символом всеобщего счастья и радости, благосостояния и расцвета, а возвращение журавлей из теплых краев воспринималось знаком обновления жизни. Образ парящих в голубой выси журавлей над Беларусью был многократно воспет в литературных произведениях и изобразительном искусстве.
«В этом году посвятили нашу “Ночь” юбилею Великой Победы. Мы долго думали, как соединить современные тенденции и форматы. Нам удалось это сделать в известном образе. Он был создан Расулом Гамзатовым, а позже воспет и в музыкальном творчестве. Это белый журавль — в нем воплощается душа солдата, отдавшего свою жизнь за Родину. Это, конечно, драматичный, печальный образ, но в то же время несказанно красивый и понятный большому количеству людей всех возрастов и поколений. А также хорошо сопрягается и с образом полета, крыла. Молодежная часть нашего коллектива сотрудников очень загорелась воссозданием этой темы. Поэтому сегодня почти в каждой локации она применима, в том числе в пластических номерах известного танцевального коллектива ArtDance», — отметила генеральный директор Национального художественного музея Анна Кононова.
Вечером посетителей ждет фееричное шоу, в котором будут совмещены хореография и световое представление. Также задействованы солисты и группы из Большого театра Беларуси, Белорусской государственной академии музыки, Молодежного театра эстрады. Колледжи художественного профиля проводят специальные мастер-классы — каждый гость может создать себе красивый сувенир в память об этой «Ночи».
Гендиректор НХМ также рассказала о последних событиях музея и поделилась планами на ближайшее будущее. «За апрель у нас открылось большое количество новых художественных проектов. Для нашей команды это было непросто. Некоторые залы и главная галерея посвящены военным и послевоенным авторам. В рамках этой экспозиции пройдут театральные и поэтические выступления», — сказала она.
Много проектов пройдет в выставочном корпусе. Среди них выставка, посвященная коллекции Китая. Там состоятся мастер-классы по каллиграфии с участием преподавателей Центра культурного и образовательного обмена «Дуноу». «С китайскими коллегами сотрудничаем на постоянной основе: они предоставили нам большую коллекцию редких предметов искусства, ее маленькими частями презентуем каждый год, в дальнейшем наше сотрудничество будет продолжаться», — добавила Анна Кононова.
В выставочном корпусе также работает выставка стекла в честь юбилея Людмилы Мягковой — известного художника и представителя декоративно-прикладного искусства. Там будут презентованы возможности редкого инструмента — терменвокса. Во время игры музыканты извлекают звуки так, что со стороны кажется, будто они получают их из воздуха.
«Крайне ограниченное количество людей знакомо с этим инструментом близко и понимает, как тот работает. Думаю, гостям будет интересно на это посмотреть», — заключила Анна Кононова. -0-
Фото Максима Гучека.