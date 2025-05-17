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Рубио: Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

Марко Рубио заявил, что в настоящий момент решается вопрос о том, где и когда может пройти встреча президентов России и США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет как можно скорее провести встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Президент уже сделал это предложение (о встрече — прим. ред.) публично. > Он хочет сделать это как можно скорее. Я думаю, что российская сторона также выразила готовность сделать это», — сообщил Рубио в интервью для телеканала CBS News.

Как отметил американский политик, в настоящий момент решается вопрос о том, где и когда могут пройти переговоры лидеров двух стран. Также Рубио подчеркнул необходимость определить, каким именно тема будет посвящена встреча президентов России и США.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в предстоящий понедельник, 19 мая. Информацию о том, что стороны проводят подготовку к контактам президентов России и США также подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.