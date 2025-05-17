В Турции потребовали 1998 лет тюрьмы фигурантам дела о пожаре на курорте в Болу

Генеральная прокуратура Турции запросила по 1998 лет тюрьмы для фигурантов дела о пожаре на территории горнолыжного курорта Карталкая в турецкой провинции Болу. Об этом сообщает телеканал NTV.
«Прокуратура подготовила обвинительное заключение, потребовав для 13 арестованных по 1998 лет тюремного заключения для каждого из них», — говорится в сообщении.
Чрезвычайно большое тюремное наказание, которое потребовала сторона обвинения, было предъявлено в результате суммирования сроков за непредумышленное убийство и ранения постояльцев горнолыжного курорта в Болу, причиной которых стала преступная халатность со стороны фигурантов дела — владельцев отеля, менеджеров и членов управляющего совета.
Напомним, что инцидент произошел 21 января 2025 года. В результате пожара на горнолыжном курорте в Болу погибли 78 человек, среди которых также были дети. Еще более 50 постояльцев пострадали.