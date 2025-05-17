Рубио: Решается вопрос времени и месте встречи Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, в текущий момент решается вопрос о месте и дате их встречи. Об этом в субботу, 17 мая, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
— Президент (США — прим. «ВМ») хочет это сделать. Он хочет сделать это, как можно скорее. Мне кажется, российская сторона также выразила готовность это сделать. И теперь это просто вопрос того, чтобы собрать всех вместе, выяснить, где и когда эта встреча состоится, и о чем она будет, — заявил Рубио в эфире телеканала CBS News.
17 мая Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с Владимиром Путиным 19 мая и обсудить с ним урегулирование украинского кризиса. Он добавил, что после планируемой беседы с российским лидером у него состоится разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран — членов Североатлантического альянса. Глава Белого дома выразил надежду, что после разговоров с Путиным и Зеленским стороны достигнут прекращения огня.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что лидеры России и США проведут телефонный разговор. Он подчеркнул, что встреча Путина и Трампа действительно необходима.