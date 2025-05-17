Рубио: Решается вопрос времени и месте встречи Трампа и Путина

— Президент (США — прим. «ВМ») хочет это сделать. Он хочет сделать это, как можно скорее. Мне кажется, российская сторона также выразила готовность это сделать. И теперь это просто вопрос того, чтобы собрать всех вместе, выяснить, где и когда эта встреча состоится, и о чем она будет, — заявил Рубио в эфире телеканала CBS News.