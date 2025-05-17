Хинштейн отметил важность системного сотрудничества с Белгородской областью

БЕЛГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе рабочего визита в белгородский регион отметил важность системного сотрудничества между двумя субъектами РФ, особенно в вопросах безопасности и социальной инфраструктуры.
В Белгороде в субботу в Центре адаптивных видов спорта «Вершина» прошли отборочные этапы «Кубка Победы» по фиджитал спорту для бойцов, пострадавших в ходе СВО и проходивших реабилитацию. Участники соревновались в VR сквоше и VR боксе по олимпийской системе, а победители получили приглашение на финал в Москве. В соревнованиях приняли участие 28 бойцов СВО: 26 из Белгородской области и два из Курской.
«Мы с командой Белгородской области работаем на системной основе, очень тесно, на протяжении всего периода моей работы в регионе. И то, что касается вопросов, связанных с обеспечением безопасности, помощи людям, решения самых насущных, острых вопросов, переселенцев, восстановления разрушенного жилья и тому подобное, — это те процессы, которыми мы делимся друг с другом на постоянной системной основе», — сказал Хинштейн журналистам во время мероприятия.
Врио губернатора Курской области уточнил, что повестка включает не только нынешние вопросы, но и перспективы развития, чтобы люди видели будущее, за которое сражаются военные ВС РФ: современные школы, безопасные города и комфортную среду для жизни.
«Мы очень рассчитываем построить у нас центр адаптивных видов спорта. Такой проект у нас есть. Надеюсь, что нам удастся его реализовать», — добавил Хинштейн.