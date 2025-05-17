Хинштейн отметил важность системного сотрудничества с Белгородской областью

«Мы с командой Белгородской области работаем на системной основе, очень тесно, на протяжении всего периода моей работы в регионе. И то, что касается вопросов, связанных с обеспечением безопасности, помощи людям, решения самых насущных, острых вопросов, переселенцев, восстановления разрушенного жилья и тому подобное, — это те процессы, которыми мы делимся друг с другом на постоянной системной основе», — сказал Хинштейн журналистам во время мероприятия.