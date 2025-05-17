Россиянам объяснили, почему во сне немеют руки и о чём это может говорить

Так, если онемение и дискомфорт возникают с одной стороны, скорее всего, речь идёт о перегрузке плеча и лопатки или зажатом нервном корешке в шее. В случае, когда онемение затрагивает обе руки, вероятно, неправильно функционирует поясница, а верхняя часть тела «натягивается» вниз для снижения нагрузки. Кроме того, негативные ощущения могут возникнуть после длительной работы за компьютером.