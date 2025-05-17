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Трихолог Бодрова: самолечение выпадения волос может усугубить проблему

Шампуни с лечебным эффектом против выпадения волос следует применять с осторожностью.

Источник: Аргументы и факты

Лечебные шампуни против выпадения волос следует применять с осторожностью, поскольку некоторым людям они противопоказаны, предупредила трихолог Светлана Бодрова в беседе с KP.RU.

«Лечебные шампуни не рекомендованы беременным, кормящим женщинам, аллергикам и людям с людям с заболеваниями кожи волосистой части головы в период обострения», — отметила специалист.

По словам Бодровой, в некоторых случаях выпадение волос и вовсе связано с заболеванием, при котором воздействие на волосистую часть головы ничем не поможет.

Так, при телогеновом выпадении волос, вызванном железодефицитной анемией, достаточно вылечить анемию медикаментозно.

Ранее врач Кохас рассказала о пользе и вреде кератинового выпрямление волос.

Методика предполагает внедрение кератина в структуру волоса, что способствует их эластичности и увеличению блеска. Однако в составе средств для выпрямления содержатся формальдегид, значительное количество силиконов и керосина.