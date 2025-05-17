«Не хватило эмпатии»: Психолог объяснила, как распознать у себя синдром изгоя

Психоанализ описывает данное явление как интроекцию отвержения — когда чужая враждебность или холод становятся частью внутреннего мира человека. Взрослея, он продолжает носить внутри себя неприязнь, только уже направленную на самого себя. В гештальт-терапии обращают внимание на непрожитый опыт контакта, который застрял в теле и памяти.