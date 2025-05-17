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Стадион «Нижний Новгород» получит новое имя

Стадион «Нижний Новгород» получит новое имя и брендирование.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщила пресс-служба ФК «Пари НН». Отмечается, что футбольный клуб «Пари НН» заключил соглашение о сотрудничестве с Совкомбанком, которое вступит в силу с сезона 2025/26. Одним из ключевых элементов партнерства станет переименование главной футбольной арены города. С сезона 2025/26 стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет носить название «Совкомбанк Арена».

Кроме того, в интерьере спортивного объекта появится фирменный стиль нового партнера клуба. Генеральный директор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов назвал партнерство важным шагом в укреплении клуба и свидетельством его поступательного развития.

«Партнерство поможет вывести развитие молодежного футбола в регионе на новый уровень, реализовывать совместные социальные, благотворительные проекты, а также уделять еще больше внимания популяризации футбола.», — сказал он.

ФК «Пари НН» выступает в Российской Премьер-лиге с 2021 года. Новый сезон стартует во второй половине июля. Ранее Давид Мелик-Гусейнов назвал «Пари НН» одним из самых бедных клубов в РПЛ.