Стадион «Нижний Новгород» получит новое имя

Об этом сообщила пресс-служба ФК «Пари НН». Отмечается, что футбольный клуб «Пари НН» заключил соглашение о сотрудничестве с Совкомбанком, которое вступит в силу с сезона 2025/26. Одним из ключевых элементов партнерства станет переименование главной футбольной арены города. С сезона 2025/26 стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет носить название «Совкомбанк Арена».