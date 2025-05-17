Диетолог рассказала, кому противопоказано модное интервальное голодание

В результате, по её словам, могут образовываться сгустки желчи, а впоследствии — камни. Если такие «стартовые» условия присутствуют в организме, то интервальное голодание может усугубить ситуацию. К противопоказаниям также относятся желчнокаменная болезнь и холецистит. Что касается сравнения интервального голодания с обычным дефицитом калорий, то с точки зрения биохимии процессы в организме будут схожими.