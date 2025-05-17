«Мы отрубили участие Европы». Баранец о принципиальном моменте в переговорах России и Украины

«Мы отрубили участие Европы в этих переговорах», — подчеркнул военный эксперт. Вместе с тем, добавил он, Владимир Зеленский советовался со своими европейскими союзниками. Это было и до переговоров, и в процессе, и после их завершения. «Говорят, у Зеленского четыре мобильника: для связи с Парижем, Лондоном, Вашингтоном и так далее. И перед тем, как сделать какое-то заявление, он звонит по ним, после чего выполняет то, что ему скажут. Но что-то пока еще нет сведений, чтобы Владимир Владимирович (Путин. — Прим. БЕЛТА) звонил товарищу Си Цзиньпину. Мы пока ведем самостоятельную линию, и это видно», — заключил Виктор Баранец. -0-