«Мы отрубили участие Европы». Баранец о принципиальном моменте в переговорах России и Украины

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. России удалось исключить Европу из переговорного процесса при организации переговоров с Украиной, что однозначно можно записать в плюс российским политикам и дипломатам. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил российский военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.
«Мы все ждали конкретных и четких переговоров (между Россией и Украиной. — Прим. БЕЛТА). И посмотрите, что случилось: то украинцы вовремя не приехали, то Зеленскому вдруг не понравился состав делегации… Стали обращаться к Трампу — Трампу состав российской делегации понравился. Но есть один принципиально важный момент в том, что касается переговоров. Кремль сломал схему их обустройства», — сказал Виктор Баранец.
Баранец: Зеленский для встречи с Путиным должен хотя бы отменить запрет на переговоры с лидером РФ «Пока договариваемся о правилах игры». Баранец о переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле.
По мнению эксперта, Владимир Зеленский хотел бы, чтобы за столом переговоров Москвы и Киева сидели британцы, французы, немцы и поляки. Россия этого не допустила, и Виктор Баранец считает, что это очень серьезный шаг, который можно записать в плюс российским политикам и дипломатам.
«Мы отрубили участие Европы в этих переговорах», — подчеркнул военный эксперт. Вместе с тем, добавил он, Владимир Зеленский советовался со своими европейскими союзниками. Это было и до переговоров, и в процессе, и после их завершения. «Говорят, у Зеленского четыре мобильника: для связи с Парижем, Лондоном, Вашингтоном и так далее. И перед тем, как сделать какое-то заявление, он звонит по ним, после чего выполняет то, что ему скажут. Но что-то пока еще нет сведений, чтобы Владимир Владимирович (Путин. — Прим. БЕЛТА) звонил товарищу Си Цзиньпину. Мы пока ведем самостоятельную линию, и это видно», — заключил Виктор Баранец. -0-