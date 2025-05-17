Регулярная диспансеризация и нормативы ГТО: как россияне смогут получить налоговый вычет при их прохождении

Путин поручил уточнить правила для получения налогового вычета в стране россиянами, которые регулярно проходят диспансеризацию и выполняют нормативы ГТО. В настоящий момент процедура профилактического медицинского осмотра в РФ проводится один раз в три года. При этом сдавать нормативы ГТО россияне могут ежегодно. Согласно распоряжению президента РФ, правительство страны должно принять меры, которые позволят создать новый механизм, позволяющий получать ежегодный налоговый вычет на использовании данных о прохождении диспансеризации совместно с нормативами ГТО. Инициатива должна быть представлена и приведена в действие до 1 октября 2025 года.