Регулярная диспансеризация и нормативы ГТО: как россияне смогут получить налоговый вычет при их прохождении

Россияне, регулярно проходящие профилактический медицинский осмотр в рамках диспансеризации в стране, а также сдающие нормативы программы «Готов к труду и обороне» (ГТО), могут получить ежегодный налоговый вычет по НДФЛ. Соответствующее поручение об изменении механизма процедуры было сделано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, перечень всех распоряжений главы государства 17 мая опубликовала пресс-служба Кремля.
«Предоставление налогоплательщику, регулярно проходящему диспансеризацию и успешно выполняющему нормативы ГТО, права на ежегодное получение стандартного налогового вычета по НДФЛ», — отмечается в распоряжении, утвержденном президентом.
Путин поручил уточнить правила для получения налогового вычета в стране россиянами, которые регулярно проходят диспансеризацию и выполняют нормативы ГТО. В настоящий момент процедура профилактического медицинского осмотра в РФ проводится один раз в три года. При этом сдавать нормативы ГТО россияне могут ежегодно. Согласно распоряжению президента РФ, правительство страны должно принять меры, которые позволят создать новый механизм, позволяющий получать ежегодный налоговый вычет на использовании данных о прохождении диспансеризации совместно с нормативами ГТО. Инициатива должна быть представлена и приведена в действие до 1 октября 2025 года.
Ранее Владимир Путин потребовал существенно увеличить размер налогового вычета для россиян, успешно сдавших испытания ГТО. По словам президента РФ, граждане страны, выполняющие нормативы, должны в обязательном порядке иметь повышенный налоговый вычет.
Российский лидер также поручил обеспечить безопасность пенсионных фондов при вложении денег в России. На полях встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Владимир Путин обратился в Центральному Банку РФ и правительству страны, указав на риски, которые могут нести пенсионные фонды, которые держат немаленькие деньги людей преклонного возраста. Президент ответил, что иногда с таким объемом финансов очень сложно разобраться, поэтому российский регулятор и кабмин должны выработать какой-то инструмент, который бы оказал поддержку пенсионным фондам в данной сфере.