Врач Агапкин назвал три продукта, которые помогут справиться со стрессом

Справиться со стрессом и облегчить симптомы депрессии человеку помогут некоторые продукты, сообщает PrimaMedia.ru со ссылкой на врача-реабилитолога Сергея Агапкина и диетолога Марину Макишу.
В программе «О самом главном» они сообщили, что справиться с негативными эмоциями поможет сыр, содержащий триптофан. Последняя кислота необходима для выработки серотонина.
Также в борьбе с плохим настроением поможет морская рыба, содержащая омега-3. Она может снизить симптомы депрессии.
Еще один важный продукт в борьбе со стрессом — чай из зверобоя, в котором содержатся биологически активные вещества, оказывающие положительное влияние на мозговую деятельность.
Ранее врач Михайлова назвала летние продукты, которые защищают от ультрафиолета.