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Врач Агапкин назвал три продукта, которые помогут справиться со стрессом

По словам специалиста, морская рыба, богатая омега-3, способствует снижению симптомов депрессии.

Источник: Аргументы и факты

Справиться со стрессом и облегчить симптомы депрессии человеку помогут некоторые продукты, сообщает PrimaMedia.ru со ссылкой на врача-реабилитолога Сергея Агапкина и диетолога Марину Макишу.

В программе «О самом главном» они сообщили, что справиться с негативными эмоциями поможет сыр, содержащий триптофан. Последняя кислота необходима для выработки серотонина.

Также в борьбе с плохим настроением поможет морская рыба, содержащая омега-3. Она может снизить симптомы депрессии.

Еще один важный продукт в борьбе со стрессом — чай из зверобоя, в котором содержатся биологически активные вещества, оказывающие положительное влияние на мозговую деятельность.

Ранее врач Михайлова назвала летние продукты, которые защищают от ультрафиолета.