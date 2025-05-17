В Госдуме раскрыли, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ

Плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ в России с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%. Повышение тарифов обусловлено необходимостью модернизации коммунальных сетей, которые в настоящее время находятся в изношенном состоянии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.