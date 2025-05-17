В Госдуме раскрыли, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ

Повышение тарифов в платежках обусловлено необходимостью ремонта инфраструктуры ЖКХ.
Плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ в России с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%. Повышение тарифов обусловлено необходимостью модернизации коммунальных сетей, которые в настоящее время находятся в изношенном состоянии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Индексация необходима в первую очередь для модернизации коммунальных сетей, значительная часть которых изношена. В среднем по России тарифы вырастут на 11,9%, но в отдельных субъектах РФ подорожание может быть выше», — процитировало Якубовского РИА Новости.
Как сообщало URA.RU ранее, окончательные решения о размере индексации принимают региональные комитеты по тарифам. При этом решение о росте тарифов связано не только с необходимостью модернизации устаревшей коммунальной инфраструктуры, но и уровнем инфляции.