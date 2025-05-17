В Госдуме предложили создать клубы межнациональной дружбы

«Сейчас я представляю в Государственной думе Удмуртскую Республику и полагаю, что многих из вас траектория жизненного пути может привести в наш или любой другой регион. Чтобы успешно реализовать себя в нем, крайне важно заранее понимать культурные особенности и традиции людей, с которыми тебе предстоит взаимодействовать. Если рассматривать возможность создания клубов межнациональной дружбы на базе высших учебных заведений, то, на мой взгляд, их главной целью должно стать стимулирование молодых людей узнавать многообразие России через дружественные контакты», — сказала депутат.