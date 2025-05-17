«Кристал Пэлас» впервые завоевал Кубок Англии, обыграв «Манчестер Сити»

На 16-й минуте отличился Эберечи Эзе, забив единственный гол. «Манчестер Сити» получил шанс восстановить равенство с пенальти, но Омар Мармуш не смог реализовать этот момент на 36-й минуте.
Для «Кристал Пэлас» этот трофей стал историческим — команда выиграла Кубок Англии впервые. В активе «Манчестер Сити» семь побед в турнире. Лидер по количеству побед — «Арсенал», он завоёвывал трофей 14 раз.
Тем временем главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович получил штраф на 250 тысяч рублей за неподобающее поведение во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо». Напомним, красно-белые потерпели поражение со счётом 0:2, а Станкович был удалён за споры и жесты в адрес судьи.