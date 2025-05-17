Стало известно имя новой «Мисс Москва-2025»

Марина ранее состояла в браке с Дмитрием, сыном Куклачева, однако их развод был оформлен 8 августа 2023 года, в День кошек. Несмотря на расставание, Марина продолжает трудиться режиссером и ведущей актрисой в «Театре кошек Куклачева». Кроме того, она удостоена звания почетного деятеля искусств города Москвы. Ежегодный конкурс «Миссис Москва» традиционно собирает участниц, которые уже состояли в браке, имеют как минимум одного ребенка и добились успеха в профессиональной деятельности.