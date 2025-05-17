Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не нужно налегать»: Диетолог отмерила норму потребления черешни

Черешня является полезной ягодой, поскольку содержит витамины группы B и C, а также жизненно важные микроэлементы. Однако из-за наличия фруктовых кислот её потребление может негативно сказаться на людях с заболеваниями ЖКТ, предупредила эндокринолог-диетолог Наталья Лазуренко.

Источник: Life.ru

По её словам, от черешни лучше отказаться тем, у кого есть воспалительные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, дисбиоз или хронические недуги. В этом случае ягода может способствовать усилению обострений и появлению неприятных симптомов, таких как боли в эпигастрии и нарушения пищеварения. Однако при сахарном диабете черешню есть можно. Но в небольших количествах.

«Не нужно налегать сразу на килограмм ягод. Для начала стоит ограничиться 150−200 граммами. Также черешню обязательно нужно тщательно мыть. После первых “проб” проанализируйте, как ведёт себя организм. Если всё хорошо, то можно оставлять её в рационе», — подчеркнула эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее в Роскачестве рассказали Life.ru, как выбрать самую вкусную клубнику. Так, сочная и вкусная ягода должна быть сухой, гладкой и упругой. Кроме того, инфекционист призвала не покупать заранее нарезанные фрукты.