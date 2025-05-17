«Не нужно налегать»: Диетолог отмерила норму потребления черешни

По её словам, от черешни лучше отказаться тем, у кого есть воспалительные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, дисбиоз или хронические недуги. В этом случае ягода может способствовать усилению обострений и появлению неприятных симптомов, таких как боли в эпигастрии и нарушения пищеварения. Однако при сахарном диабете черешню есть можно. Но в небольших количествах.