«Не нужно налегать»: Диетолог отмерила норму потребления черешни

По её словам, от черешни лучше отказаться тем, у кого есть воспалительные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, дисбиоз или хронические недуги. В этом случае ягода может способствовать усилению обострений и появлению неприятных симптомов, таких как боли в эпигастрии и нарушения пищеварения. Однако при сахарном диабете черешню есть можно. Но в небольших количествах.
«Не нужно налегать сразу на килограмм ягод. Для начала стоит ограничиться 150−200 граммами. Также черешню обязательно нужно тщательно мыть. После первых “проб” проанализируйте, как ведёт себя организм. Если всё хорошо, то можно оставлять её в рационе», — подчеркнула эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
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