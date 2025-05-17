Стало известно, в девушек каких знаков зодиака влюбляются все мужчины

А вот женщинам, родившимся под созвездием Рака, удаётся привлекать мужчин благодаря нежной и чуткой натуре. Однако у них есть обратная сторона — мрачное настроение и цепкость, которые могут оказывать давление на партнёра. Но если он сможет принять эту «тёмную» сторону, то получит в награду самого преданного человека в мире, полагает собеседница «Вечерней Москвы».