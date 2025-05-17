17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минской области пытался незаконно вывезти из Беларуси металлолом стоимостью около Br15 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
На дороге М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации правоохранители задержали автомобиль DAF под управлением 35-летнего жителя Минской области. При осмотре транспорта обнаружено около 7 т отходов черных и цветных металлов на общую сумму почти Br15 тыс. Сопроводительные документы отсутствовали. Мужчина признался, что планировал продать груз в России.
В отношении водителя составлен административный протокол за нарушение порядка вывоза из Республики Беларусь лома и отходов черных и цветных металлов. Ему грозят крупный штраф и конфискация товара. -0-