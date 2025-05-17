Житель Минской области пытался незаконно вывезти из Беларуси металлолом стоимостью около Br15 тыс

На дороге М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации правоохранители задержали автомобиль DAF под управлением 35-летнего жителя Минской области. При осмотре транспорта обнаружено около 7 т отходов черных и цветных металлов на общую сумму почти Br15 тыс. Сопроводительные документы отсутствовали. Мужчина признался, что планировал продать груз в России.