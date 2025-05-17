Россиянам объяснили, почему слишком долгий сон опасен для здоровья

«И действительно это повод обратиться к врачу», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».
Однако важно учитывать, что физиологическая норма сна отличается в зависимости от конкретного человека. Большинству требуется от шести до девяти часов, хотя есть люди, которым достаточно четырёх-пяти часов или же наоборот — от 10 до 12 часов сна.
Ранее врач назвал 6 причин, из-за которых после сна болит голова. В частности, даже после длительного сна она может болеть из-за нарушения циркадных ритмов. Кроме того, россиянам раскрыли связь между качеством сна и иммунитетом человека.