OAN: рейс с 200 пассажирами оставался без пилота более 10 минут полета

Самолет, на борту которого находилось порядка 200 пассажиров, на протяжении более 10 минут продолжал полет без управления пилотом. Об этом сообщает телеканал OAN.
Инцидент произошел в феврале 2024 года, когда пассажирский самолет Lufthansa Airbus A321 совершал рейс из Франкфурта в Севилью. Новое расследование, проходящие в рамках дела, показало, что экстренная ситуация произошла из-за потери сознания вторым пилотом во время того, как капитан воздушного судна отлучился в туалет.
Ему пришлось набрать аварийный код безопасности, чтобы попасть в кабину экипажа, из которой никто не отвечал. Однако до того, как он сработал, второй пилот пришел в чувство и открыл дверь изнутри, позволив капитану взять управление судном.
После этого самолет был экстренно направлен в ближайший аэропорт, расположенный в Мадриде. Согласно данным из отчета по инциденту, потеря сознания у второго пилота была вызвана неврологическим заболеванием.
Ранее KP.RU сообщал, что самолету компании easyJet, следовавшему из Хургады в Манчестер, пришлось совершить экстренную посадку из-за потери сознания у одного из пилотов.