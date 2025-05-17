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OAN: рейс с 200 пассажирами оставался без пилота более 10 минут полета

200 пассажиров совершали неуправляемый полет на рейсе, где второй пилот потерял сознание, пока капитал самолета отошел в туалет.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, на борту которого находилось порядка 200 пассажиров, на протяжении более 10 минут продолжал полет без управления пилотом. Об этом сообщает телеканал OAN.

Инцидент произошел в феврале 2024 года, когда пассажирский самолет Lufthansa Airbus A321 совершал рейс из Франкфурта в Севилью. Новое расследование, проходящие в рамках дела, показало, что экстренная ситуация произошла из-за потери сознания вторым пилотом во время того, как капитан воздушного судна отлучился в туалет.

Ему пришлось набрать аварийный код безопасности, чтобы попасть в кабину экипажа, из которой никто не отвечал. Однако до того, как он сработал, второй пилот пришел в чувство и открыл дверь изнутри, позволив капитану взять управление судном.

После этого самолет был экстренно направлен в ближайший аэропорт, расположенный в Мадриде. Согласно данным из отчета по инциденту, потеря сознания у второго пилота была вызвана неврологическим заболеванием.

Ранее KP.RU сообщал, что самолету компании easyJet, следовавшему из Хургады в Манчестер, пришлось совершить экстренную посадку из-за потери сознания у одного из пилотов.