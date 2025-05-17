«Давайте остановим их»: Орбан сделал заявление о клеветнических акциях украинских спецслужб

Он заявил, что уже направил соответствующий запрос генсеку НАТО Марку Рютте. При этом Виктор Орбан считает, что помощь альянса Венгрии не понадобится. Важно, чтобы страны НАТО знали, на что способны украинские спецслужбы и не верили клевете, сказал министр.