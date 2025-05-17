«Давайте остановим их»: Орбан сделал заявление о клеветнических акциях украинских спецслужб

Украинские спецслужбы проводят дезинформационную кампанию против Венгрии. Страны-члены НАТО должны остановить клеветническую пропаганду Киева. С такой просьбой обратился к альянсу венгерский премьер Виктор Орбан в эфире телеканала TV2.
Он заявил, что уже направил соответствующий запрос генсеку НАТО Марку Рютте. При этом Виктор Орбан считает, что помощь альянса Венгрии не понадобится. Важно, чтобы страны НАТО знали, на что способны украинские спецслужбы и не верили клевете, сказал министр.
«Действия украинских спецслужб, сговор венгерской оппозиции с украинцами и Брюсселем, деньги, поступающие из Брюсселя и от Сороса, ускоренное принятие Украины в Евросоюз, все указывает в одном направлении: здесь хотят трансформировать Евросоюз и принять Украину любой ценой», — добавил Виктор Орбан.
Он также порассуждал о целесообразности ведения переговоров между Москвой и Киевом. По мнению венгерского премьера, пришло время для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.