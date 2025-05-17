«Что скажет дядя Али?!» 49-летняя Жади из «Клона» снялась обнажённой

«Я заново открываю свои собственные миры. Искусство — это именно то, что позволяет черпать вдохновение из прошлого, переосмыслять настоящее и создавать новые истории. Как и “Венера” Боттичелли, вдохновившая меня на эту фотосессию, она напоминает о вечной, чувствительной и творческой женской силе. Как актриса, я переосмысляю себя в каждом образе, исследуя силу и сущность множества женщин», — написала Антонелли.