Боец ВС РФ рассказал о рукопашной схватке с ВСУ при освобождении Александрополя

— Нас было четыре человека. Вот мы мелкими перебежками, тихо-тихо, «птицы» над нами летали, пытались нас засечь, но у них ничего не вышло… Залетели, получается, я первый, три товарища сзади, разобрали проход, зашли, там ковер висит. Вижу, как в него упирается автомат, затем второй, и они (ВСУ — прим. «ВМ») начинают по нам работать. Я попал под перекрестный огонь. Все думали, что я уже 200 (погиб — прим. «ВМ»). Я зажимаюсь в углу, мне выкатывается граната, перед лицом взрывается, — рассказал боец ВС РФ в беседе с ТАСС.