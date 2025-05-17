Боец ВС РФ рассказал о рукопашной схватке с ВСУ при освобождении Александрополя

Штурмовик 242-го полка группировки «Центр» Дмитрий Бородавко рассказал о своем участии в ближнем бою с бойцами вооруженных сил Украины (ВСУ) под Александрополем в Донецкой Народной Республике (ДНР), в ходе которого ему пришлось вступить в рукопашную схватку с противником.
Бородавко и его группа штурмовали блиндаж ВСУ под дождем, успешно преодолев огневое сопротивление.
— Нас было четыре человека. Вот мы мелкими перебежками, тихо-тихо, «птицы» над нами летали, пытались нас засечь, но у них ничего не вышло… Залетели, получается, я первый, три товарища сзади, разобрали проход, зашли, там ковер висит. Вижу, как в него упирается автомат, затем второй, и они (ВСУ — прим. «ВМ») начинают по нам работать. Я попал под перекрестный огонь. Все думали, что я уже 200 (погиб — прим. «ВМ»). Я зажимаюсь в углу, мне выкатывается граната, перед лицом взрывается, — рассказал боец ВС РФ в беседе с ТАСС.
После ранения и взрыва гранаты, у Бородавко закончились патроны, и он вступил в рукопашный бой с одним из солдат противника, использовав навыки дзюдо. Блиндаж был зачищен, и группа закрепилась.
Помимо этого, Бородавко трое суток пролежал неподвижно в тылу у Александрополя, корректируя огонь по Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, эта операция позволила ослабить противника как на подступах к населенному пункту, так и в самом Александрополе.
17 мая стало известно, что российская армия освободила Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР).