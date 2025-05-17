Мостовой возглавит сборную европейских клубов в гала-матче с ЦСКА-2005

Александр Мостовой, дважды ставший чемпионом СССР в составе «Спартака» (1987, 1989), выступал за красно-белых с 1987 по 1992 год, приняв участие в 142 официальных матчах. После ухода из московского клуба он продолжил карьеру в европейских чемпионатах, защищая цвета португальской «Бенфики», французских «Страсбура» и «Кана», а также испанских «Сельты» и «Алавеса».