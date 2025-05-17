Мостовой возглавит сборную европейских клубов в гала-матче с ЦСКА-2005

«Тренером команды европейских клубов будет Александр Мостовой», — заявил Брейдо.
В решающем матче Кубка УЕФА сезона-2004/05 московский ЦСКА одержал победу над португальским «Спортингом» из Лиссабона с итоговым счётом 3:1. Подопечные Валерия Газзаева пропустили первыми на 29-й минуте, однако после перерыва забросили три мяча в ворота соперника: Алексей Березуцкий сравнял счёт на 57-й минуте, Юрий Жирков вывел команду вперёд на 66-й, а Вагнер Лав закрепил успех на 75-й минуте, установив окончательный результат, передает Sport24.
Юбилейная встреча, приуроченная к 20-летию этого триумфа, состоится 18 мая 2025 года в Москве. Легенды ЦСКА сыграют против символической сборной команд, которые «армейцы» обыграли на пути к завоеванию трофея.
Александр Мостовой, дважды ставший чемпионом СССР в составе «Спартака» (1987, 1989), выступал за красно-белых с 1987 по 1992 год, приняв участие в 142 официальных матчах. После ухода из московского клуба он продолжил карьеру в европейских чемпионатах, защищая цвета португальской «Бенфики», французских «Страсбура» и «Кана», а также испанских «Сельты» и «Алавеса».
Дополнительно стоит отметить, что 56-летний экс-футболист окончил Высшую школу тренеров, однако до сих пор не получил предложений о работе в качестве наставника.
Читайте также: Теннисист Медведев назвал трех лучших спортсменов России.