В Москве началась «Ночь в музее»

Как уточняется, во время «Ночи в музее» на 170 площадках столицы можно посетить свыше 600 мероприятий. «Газета.Ru» в преддверии акции писала о том, куда в ее рамках сходить — с собаками, за вкусовыми впечатлениями, яркими фото и просто чтобы хорошо отдохнуть.