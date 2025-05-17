Премьер Италии Мелони назвала переход на электрокары контрпродуктивным

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что полный переход на электродвигатели в автомобильной промышленности является контрпродуктивным. В ходе пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем она отметила, что европейский автопром был слишком сильно подвержен идеологическому давлению.