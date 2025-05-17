Премьер Италии Мелони назвала переход на электрокары контрпродуктивным

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что полный переход на электродвигатели в автомобильной промышленности является контрпродуктивным. В ходе пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем она отметила, что европейский автопром был слишком сильно подвержен идеологическому давлению.
Мелони подчеркнула, что сосредоточение усилий исключительно на электромобилях не оправдано. По её словам, такой подход рискует ослабить промышленность Европы, поскольку цепочки поставок для электродвигателей контролируются не европейскими странами, а другими государствами.
Она добавила, что продолжать развивать только электромобили — значит игнорировать важность диверсификации технологий и источников производства. По мнению Мелони, необходимо искать баланс и учитывать интересы всей автомобильной отрасли, чтобы избежать зависимости от внешних игроков и сохранить конкурентоспособность Европы.
Ранее сообщалось, что массовый переход на электрокары в Китае способен спровоцировать обвал рынка нефти. Спрос на топливо в Китае начал снижаться раньше, чем предсказывали специалисты.