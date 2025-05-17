Беглов показал, как сносят незаконные постройки на Апраксином дворе

По словам губернатора, за последние шесть месяцев было составлено более 200 административных протоколов. Кроме того, изъято товаров на сумму свыше 10 миллионов рублей, что свидетельствует о серьезных мерах по борьбе с нелегальной торговлей и самовольными постройками.