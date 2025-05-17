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Беглов показал, как сносят незаконные постройки на Апраксином дворе

Городские власти действуют строго в соответствии с законом.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге на рынке Апраксин двор продолжается ликвидация незаконных построек. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что совместными усилиями правоохранительных органов ведется работа по наведению порядка на территории рынка.

Беглов отметил, что в рамках этой кампании демонтируются самовольные сооружения, а также проводится очистка земельных участков. Городские власти действуют строго в соответствии с законом, и нарушители будут привлечены к ответственности за свои действия.

По словам губернатора, за последние шесть месяцев было составлено более 200 административных протоколов. Кроме того, изъято товаров на сумму свыше 10 миллионов рублей, что свидетельствует о серьезных мерах по борьбе с нелегальной торговлей и самовольными постройками.

Ранее Беглов рассказал, что Санкт-Петербург уверенно реализует крупнейшие инфраструктурные проекты десятилетия — от мостов и скоростных трасс до туристических кластеров и высокоскоростной магистрали до Москвы.