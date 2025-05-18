Новосибирцы назвали топ-5 любимых грибных мест

Топ-5 популярных грибных мест Новосибирской области определены в связи с ранним началом сезона 2025 года, вызванным аномально тёплым апрелем. Опытные грибники делятся информацией о лучших локациях для сбора различных видов грибов.
В Ордынском районе, в окрестностях Спирино и Антоново, грибники часто находят подосиновики, маслята и белые грибы. Дороги после дождей затрудняют проезд, но не останавливают любителей «тихой охоты».
В лесах близ Мошково основной трофей — грузди, которых, по словам грибников, в пик сезона очень много. Также встречаются лисички, моховики, сыроежки, подберёзовики и маслята, но стоит учитывать возможное присутствие медведей.
Караканский бор, добраться до которого можно через паромную переправу в Нижнекаменке, славится белыми грибами, а также сыроежками, груздями и маслятами, хотя урожайность может варьироваться.
Около села Дубровино (Мошковский район) наряду с опятами, лисичками и груздями попадаются редкие грибы, такие как оленьи рожки. Место популярно, но грибов хватает на всех желающих.
Несмотря на меньшую урожайность, окрестности села Плотниково также позволяют собрать лисички, сырые грузди, подберёзовики и белые грибы. Некоторые грибники утверждают, что находят большое количество чистых белых грибов.
Традиционно грибной сезон длится с июля по сентябрь, однако в 2025 году он начался раньше и может продлиться дольше.