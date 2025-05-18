Что можно и нельзя делать 18 мая в день иконы Неупиваемая Чаша на Капустницу

Православная церковь 18 мая вспоминает святую Ирину Македонскую. В народе принято отмечать день Арины Капустницы. Все дело в том, что в указанную дату высаживают рассаду капусты и огурцов. Кроме того, 18 мая верующие отмечают день иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Что нельзя делать 18 мая.
Не следует после захода солнца выходить на улицу. Запрещено сплетничать. Подобное может обернуться проблемами с зубами. Не стоит жаловаться на свою жизнь, так как ситуация может только усугубиться.
Что можно делать 18 мая.
По традиции, в названную дату высаживали рассаду капусты и огурцов. Данными работами было принято заниматься только женщинам.
Согласно приметам, плывущие по небу крупные облака указывают на дождь. В том случае, если дождь 18 мая, то ждали ухудшения погоды.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил про прохладный конец мая без летнего тепла в Беларуси.
Ранее Генпрокуратура высказалась о ситуации с коррупционными преступлениями в Беларуси.
Кроме того, Минобразования Беларуси заявило про обязательные учебно-полевые сборы школьников.