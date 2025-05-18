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Народный календарь. Как уберечься от голода и бед на Ивана пшеничника, 21 мая

Православные христиане 21 мая чтут память апостола и евангелиста Иоанна Богослова — любимого ученика Иисуса Христа. В народном календаре этот день прозвали Иван богослов, Иванов день, Иван долгий, Иван пшеничник или Арсений пшеничник.

Православные христиане 21 мая чтут память апостола и евангелиста Иоанна Богослова — любимого ученика Иисуса Христа. В народном календаре этот день прозвали Иван богослов, Иванов день, Иван долгий, Иван пшеничник или Арсений пшеничник.

В эту дату запрещено отпускать гостей с пустыми руками. В этот день нужно быть гостеприимным и вручать уходящим гостям пирог из пшеницы. В ответ на это гость должен пожелать хозяевам дома добра и счастья.

В старину считали, что испеченные пироги не должны долго находиться в доме. Если до обеда их не удалось отдать гостям, то нужно выйти на улицу и отдать выпечку прохожему или малоимущим. В противном случае в дом могут прийти беды и холод.

Приметы погоды:

Дождливый день — к урожаю грибов.

Черемуха зацвела — пора сеять пшеницу.

Если вечернее небо в красный цвет окрашено, значит погода будет хорошей. А если красное небо утром, то будет дождь.

Увидеть радугу утром — к дождю, а вечером — к погожему дню. Увидеть три радуги — к ветру.

Именины отмечают: Арсений, Иван, Адриан.