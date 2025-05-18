Народный календарь. Как уберечься от голода и бед на Ивана пшеничника, 21 мая

Православные христиане 21 мая чтут память апостола и евангелиста Иоанна Богослова — любимого ученика Иисуса Христа. В народном календаре этот день прозвали Иван богослов, Иванов день, Иван долгий, Иван пшеничник или Арсений пшеничник.
В эту дату запрещено отпускать гостей с пустыми руками. В этот день нужно быть гостеприимным и вручать уходящим гостям пирог из пшеницы. В ответ на это гость должен пожелать хозяевам дома добра и счастья.
В старину считали, что испеченные пироги не должны долго находиться в доме. Если до обеда их не удалось отдать гостям, то нужно выйти на улицу и отдать выпечку прохожему или малоимущим. В противном случае в дом могут прийти беды и холод.
Приметы погоды:
Дождливый день — к урожаю грибов.
Черемуха зацвела — пора сеять пшеницу.
Если вечернее небо в красный цвет окрашено, значит погода будет хорошей. А если красное небо утром, то будет дождь.
Увидеть радугу утром — к дождю, а вечером — к погожему дню. Увидеть три радуги — к ветру.
Именины отмечают: Арсений, Иван, Адриан.