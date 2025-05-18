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День без грязной посуды и День встречи с прекрасным: какие праздники отмечают в России и мире 18 мая

18 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День без грязной посуды, День встречи с прекрасным и Всемирный день выпечки.

18 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День без грязной посуды, День встречи с прекрасным и Всемирный день выпечки.

День без грязной посуды.

В День без грязной посуды принято отдыхать от мытья кухонной утвари и посвящать свободное время отдыху и развлечениям. А чтобы поесть, можно использовать одноразовые тарелки и столовые приборы. Также если в доме нет посудомоечной машины, то этот праздник — хороший повод ее купить и установить.

День встречи с прекрасным.

В День встречи с прекрасным принято отправляться на природу, любуясь и восхищаясь ее красотами. Можно поехать на ближайшую речку или озеро, в лес или даже в городской парк, чтобы просто насладиться видом деревьев, цветов и зеленых лужаек. Ну и конечно, следует полюбоваться ясным, облачным или звездным небом.

Всемирный день выпечки.

Цель Всемирного дня выпечки — отметить важную роль мучных изделий в нашей жизни. В этот праздник люди готовят выпечку дома, например, хлеб, кексы или печенье. Многие делятся фотографиями своей выпечки и рецептами в социальных сетях, посещают мастер-классы по изготовлению мучных изделий, а также раздают выпечку друзьям, соседями и родными.