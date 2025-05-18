День без грязной посуды и День встречи с прекрасным: какие праздники отмечают в России и мире 18 мая

В День встречи с прекрасным принято отправляться на природу, любуясь и восхищаясь ее красотами. Можно поехать на ближайшую речку или озеро, в лес или даже в городской парк, чтобы просто насладиться видом деревьев, цветов и зеленых лужаек. Ну и конечно, следует полюбоваться ясным, облачным или звездным небом.