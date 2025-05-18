Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявил в прямом эфире, что хочет провести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он планировал вновь устроить перепалку, аналогичную спору с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Так считают журналисты испанского издания Publico.
Зеленскому не удалось достичь указанной цели. Владимир Путин не отреагировал на предложение бывшего комика о встрече. При этом российский лидер заочно унизил главу киевского режима, считает автор статьи. Президент РФ сорвал планы Зеленского. В материале отмечается, что идея Киева изначально была обречена на провал.
«Зеленский не добился успехов несмотря на то, что бросил вызов Владимиру Путину, фактически пригласив его на поединок под жарким стамбульским солнцем. Москва не попалась в эту медийную ловушку», — подчеркивается в статье.
Британская The Guardian так же заявила, что Дональд Трамп отказался критиковать российскую делегацию. Он не встал на сторону Киева, чего искренне желал Зеленский.