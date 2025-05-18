Календарь на 18 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святая Ирина родилась во второй половине I века в Македонии. Она происходила из знатной семьи Ликиния — правителя области Мигдония. В юном возрасте девушка приняла христианство. Ирина твердо решила посвятить себя Христу и отказалась от замужества. Со временем святая начала рассказывать о христианстве родителям и призывать их последовать за Христом. Ее твердая вера привела в бешенство отца: он потребовал от дочери поклониться идолам, но встретил отказ. Тогда Ликиний бросил ее под ноги диким лошадям. Лошади обошли девушку, не причинив ей вреда, а отца затоптали насмерть. Святая Ирина начала молиться о спасении отца, и тот по ее молитве был чудесным образом возвращен к жизни. Ликиний, а с ним и еще три тысячи человек уверовали в Спасителя.