Календарь на 18 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

18 мая праздник отмечают военнослужащие Балтийского флота ВМФ России. В учреждениях культуры по всей стране проходят мероприятия в честь Международного дня музеев. Православные верующие в этот день чтят икону Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 18 мая.
* ~День Балтийского флота ВМФ России~
18 мая 1703 года флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую и очень важную победу. Во время Северной войны ей удалось захватить сразу два шведских корабля в устье реки Невы. Знаменитое изречение русского государя после победы — «Небываемое бывает» — нанесли на медали в память об этом событии.
В 1996 году дата 18 мая, согласно приказу Главнокомандующего ВМФ России, стала праздником всех моряков-балтийцев. Сегодня Балтийский флот — важный фактор международной стабильности, он обеспечивает безопасность России на западном направлении. Все части флота находятся в постоянной боевой готовности.
* ~День памяти жертв депортации народов Крыма~
В годы Великой Отечественной войны часть народов Крыма была депортирована с полуострова. В общей сложности было вывезено более 180 тысяч крымских татар, около 60 тысяч российских немцев, а также итальянцы, турки, цыгане, караимы, греки, армяне, болгары. В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР признал депортацию незаконным и преступным актом. Год спустя началось массовое возвращение коренных народов в Крым.
18 мая на полуострове празднуют не только День памяти, но и День возрождения реабилитированных народов Крыма.
* ~Международный день музеев~
Как давно вы были в музее? Есть хороший повод отправиться туда в воскресный день, ведь 18 мая отмечается Международный день музеев. По всему миру, в том числе и в России, музеи предлагают посетителям специальные программы, выставки и мероприятия, приуроченные к празднику. Это отличная возможность расширить свой кругозор, узнать что-то новое, прикоснуться к истории.
* ~День Розовой Пантеры~
Этот шуточный праздник появился в честь культового персонажа художественных и мультипликационных фильмов. В День Розовой Пантеры по всему миру проходят тематические вечеринки, арт-фестивали и выставки.
* ~ Всемирный день памяти жертв СПИДа~
Праздник отмечают ежегодно в третье воскресенье мая. Главная цель — привлечь внимание общества к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, напомнить об этом недуге и о правилах защиты от грозной инфекции. Символ движения против этой болезни — алая ленточка, приколотая к одежде.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 18 мая в других странах.
Дeнь матери — Киргизия. Отмечается в третье воскресенье мая с 2012 года. В этот день по всей стране мамы принимают поздравления. Задача праздника — не только повысить престиж материнства, но и привлечь внимание к вопросам благополучия семей с детьми.
День без грязной посуды — США. В этот необычный праздник предлагается сделать перерыв в повседневной рутине и хотя бы на день освободить себя от мытья посуды. Дату отмечают, обедая и ужиная вне дома.
День маршмеллоу — Австралия. Это лакомство, которое готовят из сахара, очень популярно в Австралии, особенно в Мельбурне. В день маршмеллоу принято баловать себя и друзей этим десертом. Маршмеллоу можно запивать чаем, морсом, лимонадом или горячим какао.
Религиозные праздники 18 мая.
* День памяти великомученицы Ирины Македонской.
Святая Ирина родилась во второй половине I века в Македонии. Она происходила из знатной семьи Ликиния — правителя области Мигдония. В юном возрасте девушка приняла христианство. Ирина твердо решила посвятить себя Христу и отказалась от замужества. Со временем святая начала рассказывать о христианстве родителям и призывать их последовать за Христом. Ее твердая вера привела в бешенство отца: он потребовал от дочери поклониться идолам, но встретил отказ. Тогда Ликиний бросил ее под ноги диким лошадям. Лошади обошли девушку, не причинив ей вреда, а отца затоптали насмерть. Святая Ирина начала молиться о спасении отца, и тот по ее молитве был чудесным образом возвращен к жизни. Ликиний, а с ним и еще три тысячи человек уверовали в Спасителя.
Святая Ирина начала нести слово Божье по всей Македонии. Множество раз она подвергалась гонениям, ее пытались убить, но чудесным образом христианка оставалась цела. Она обратила в веру более 10 тысяч язычников, прожила долгую жизнь и скончалась в день, на который указал ей Господь.
* День памяти Иконы Богородицы «Неупиваемая Чаша».
Эта икона чудесным образом появилась в конце XIX века в Тульской губернии. Согласно преданию, один солдат в отставке страдал от пьянства, продал все имущество, обнищал и стал тяжко болеть, лишившись возможности ходить. Однажды во сне ему явился старец, который повелел ему отправиться в Серпухов к иконе «Неупиваемая Чаша» и отслужить перед ней молебен. Мужчина добрался до места на четвереньках.
Когда во Введенском Владычнем монастыре он рассказал о своих сновидениях, насельницы удивились, ведь здесь не было такой иконы. Тем не менее, монахини начали осматривать монастырь и нашли в проходе икону, на обороте которой была надпись «Неупиваемая Чаша». Домой мужчина вернулся на своих ногах, свободный от пагубной страсти. Весть о чудесной иконе разошлась по всему православному миру.
Святыня по сей день находится в монастыре, поклониться ей едут верующие со всей России. Перед иконой молятся прежде всего об избавлении от дурных пристрастий — пьянства и наркомании.
Народные праздники и приметы 18 мая.
* Арина Капустница.
18 мая на Руси вспоминали святую Ирину Македонскую, ставшую первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников. В народной версии день получил название Арина Капустница.
На этот праздник у крестьян было принято высаживать рассаду в огороде, а по краям грядки сеять крапиву. Считалось, что это растение — надежная защита от нечистых сил и вредителей. Королем грядок была капуста — один из самых любимых овощей. Капуста шла в щи, закуски, вторые блюда и пирожки, ее использовали для заготовок.
Также в день Арины Капустницы было принято выжигать старую сухую траву в полях.
* Приметы.
Если птицы тихо сидят — жди дождя.
Прошел ливень, а лужи быстро подсохли — будет мало сена.
Мощная гроза — к богатому урожаю хлеба.
Облака держат курс на север — погода испортится.
Собака уснула на спине — не за горами солнышко и теплая погода.
Какие исторические события произошли 18 мая.
* 839 год — в летописях впервые упоминается русское государство.
Дни рождения и юбилеи 18 мая.
* В 1048 году родился Омар Хайям — персидский и таджикский поэт, математик, философ.
Кто отмечает дни рождения.
* 68 лет исполняется Михаэлю Крету — немецкому музыканту, лидеру проекта «Enigma».