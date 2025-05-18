Все страхи Хо: в Каннах показали «Эддингтон» Ари Астера с Фениксом и Паскалем

Пока Джо кричит, что маски не нужны, потому что еще никто ни разу не болел в Эддингтоне, в город вместе с вирусом приходят другие язвы. Например, через соцсети местная молодежь подключается к движению BLM, в городе начинаются пикеты, и симпатичные студентки с транспарантами орут черному полицейскому, что того ущемляют и обижают, и они этого так не оставят. А черный коп никак не может врубиться: у него всё в порядке, его только что повысили до сержанта, всё идет хорошо, и, если шеф станет мэром, будет еще лучше. Или всё же он чего-то не заметил? Где-то его обошли по расовому признаку? Соцсетей, газетных заголовков и конспирологических теорий становится в сюжете всё больше, и сам шериф Джо учится записывать сторис, чтобы получить голоса избирателей, но, как мы понимаем, всё это имеет совершенно гоголевские проявления, так что и хохочешь, и жалеешь этих простых, наивных людей, и видишь в них себя, — и тут Астер напоминает, что он, между прочим, хедлайнер новой волны американского хоррора и не «Три биллборда» тут снимает. Мало не покажется, особо чувствительных просят выйти из зала.