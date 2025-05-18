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В Самарской области ожидают потепление до 26 градусов днем 18 мая

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в нашей губернии в конце недели.

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в нашей губернии в конце недели.

Специалисты уточнили: днем 18 мая в Самарской области сохранится переменная облачность без каких-либо осадков. Температура воздуха в 63-м регионе в воскресенье составит от +21 до +26 градусов по Цельсию.

Также прогнозируют юго-восточный ветер с порывами примерно от 6 до 11 метров в секунду.

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