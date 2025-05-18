И плеванто на законо: исповедь грабителя, вскрывшего Всемирный алмазный центр

В тюрьме Нотарбартоло времени не терял и пристрастился к чтению, причем отнесся к этому процессу с той же сицилийской эмоциональностью и пылким воображением, с которыми он подходит ко всему. Например, не просто проштудировал труды Леонардо да Винчи, но даже представил, будто его тезка сидит с ним в одной камере: «Вот бы встретить такого человека, думаю я, а потом понимаю, что он в определенном смысле делит со мной камеру». В общем, компания подобралась неплохая: где-то в соседней камере отбывал наказание Ф. М. Достоевский («Мне нравится наугад прочитывать страницу-другую какого-нибудь русского писателя. “Идиот” Достоевского напоминает учебник по механике: объясняет, как собираются радиаторы и шкивы души»), а также автор «Человека без свойств» Роберт Музиль: «Особенно меня трогает та часть, где Моосбругер, сидя в тюрьме, пытается понять, что же такое право, ведь вся его жизнь и была борьбой за собственные права. И вот я чувствую, что Музиль тоже оказывается рядом со мной, буквально в соседней камере».