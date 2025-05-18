«Справедливость»: РПЦ официально выступила против налога на бездетность

«…Нужно создавать заведомо преференционные условия для людей, которые имеют семьи, рожают, воспитывают детей… На наш взгляд, это выражение справедливости, потому что, очевидно, семьи с детьми тратят свои доходы в том числе на детей, тогда как в большинстве случаев одинокие люди этой статьи расходов на себе не несут», — объяснил Вахтанг Кипшидзе в ходе беседы с РИА Новости.