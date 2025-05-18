«Справедливость»: РПЦ официально выступила против налога на бездетность

Заместитель руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что государство должно оказывать российским семьям больше поддержки, вместо применения давления в отношении бездетных. Подробнее о политике РПЦ в данном вопросе он рассказал РИА Новости.
«…Нужно создавать заведомо преференционные условия для людей, которые имеют семьи, рожают, воспитывают детей… На наш взгляд, это выражение справедливости, потому что, очевидно, семьи с детьми тратят свои доходы в том числе на детей, тогда как в большинстве случаев одинокие люди этой статьи расходов на себе не несут», — объяснил Вахтанг Кипшидзе в ходе беседы с РИА Новости.
Официальную позицию Русской Православной церкви зампред Синодального отдела озвучил вскоре после заявления известного в СМИ протоиерея Андрея Ткачева, который предложил установить «стигматизирующее» налогообложение для бездетных мужчин.
Также Вахтанг Кипшидзе допустил возможность отменены взимания подоходного налога с уже родивших россиянок — данная мера поддержки сейчас реализуется в Венгрии.
Помощь РПЦ в восстановлении семейных ценностей в России в текущий период имеет очень большое значение. Ранее в специальном материале «МК» была подробно разобрана острая проблема постоянно растущей статистики расторжения браков в стране.