В Вологодской области после введения ограничений закрылись 232 алкомаркета

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. После введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции в Вологодской области закрылись 232 алкомаркета из 610, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Он провел рабочее совещание по реализации закона о новых правилах продажи алкогольной продукции, вступившего в силу 1 марта.
«На территории региона работало 610 алкомаркетов. За время действия регионального закона закрылось уже 232 точки: федеральных — 145, региональных — 87, две из них за последнюю неделю. В том числе: в Вологде из 118 алкомаркетов сейчас работают 59; в Череповце было 265 точек, осталось 145», — написал Филимонов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что три муниципальных округа полностью освободились от алкомаркетов: Вашкинский, Устюженский и Сямженский.
«Продолжаем контролировать соблюдение требований закона вместе с представителями правоохранительных органов. В том числе контролируем точки продажи на соответствие критериям закона области для помещений совместно с Роспотребнадзором. Боремся с незаконной продажей алкогольной продукции в социальных сетях», — добавил губернатор.
Также он сообщил, что по сравнению с 2024 годом за март-апрель 2025-го число ДТП по вине нетрезвых водителей сократилось с 21 до 15 случаев, а число нарушений, связанных с распитием алкоголя в запрещённых местах, снизилось на 32,5%.
«Всё меньше пациентов госпитализируют в стационар с алкогольным психозом и отравлением. По данным министерства здравоохранения России, за первый квартал смертность в регионе снизилась на 50%», — отметил глава региона.
Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.