Хо Ши Мин: От кочегара до идола Вьетнама — секретный дневник, работа на высокой кухне и запретная любовь к китаянке

— Ну какой же я поэт, помилуйте, что вы! Просто в годы сопротивления, когда мы скрывались в пещерах и джунглях севера, у всех у нас было, к сожалению, много свободного времени. Вот мы и баловались стихами — и я, и другие товарищи. Во Вьетнаме все пишут стихи, — сказал тогда Хо Ши Мин.