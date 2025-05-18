Глава «Русской общины» провалил тест по истории РФ для мигрантов

Игорь Черноскутов, глава екатеринбургского отделения «Русской общины», не смог пройти тест по истории России, предназначенный для мигрантов, желающих получить разрешение на временное проживание.
Журналисты попросили Черноскутова пройти тест, но правильно он смог ответить только на один вопрос. Черноскутов, известный своими выступлениями против мигрантов, ошибся в вопросах о объединении русских земель, Первой мировой войне и роли Наполеона. После неудачного теста ультраправый активист заявил, что намерен лучше изучить историю России.
— Мы не являемся идеальными людьми. Сейчас вы нам показали, что есть у нас определенные дыры. Будем изучать историю еще глубже, — заявил Черноскутов в беседе с 66.ru.
Ситуация с мигрантами в последнее время все больше обострилась, так, сотрудники полиции Магнитогорска обратились за помощью к бывшим бойцам ЧВК «Вагнер» и к членам организации «Русская община», чтобы задержать нелегальных мигрантов на местном рынке.
С 30 июня 2025 года в России начнут действовать новые правила въезда в страну для граждан, которым не требуется российская виза. Исключением станут граждане Белоруссии и дети до шести лет. Чтобы попасть в Россию, иностранцам нужно будет получить специальный QR-код. Как будет работать эта система и что о ней известно — в материале «Вечерней Москвы».