В Театре Моссовета состоится премьера спектакля «Нашествие»

Он также подчеркнул, что сегодня известно о существовании двух вариантов пьесы. В первом из них Федора арестовывают за покушение на жизнь его возлюбленной. Во втором — у причин ареста есть политический подтекст. Как отметил Кузнецов, выбор был сделан в пользу последнего. Однако ответ на вопрос, в чем именно провинился Федор, создатели спектакля, следуя за самим Леоновым, не дают.