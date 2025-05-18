В Театре Моссовета состоится премьера спектакля «Нашествие»

«Для Театра Моссовета пьеса “Нашествие” имеет особое значение. Она была поставлена Юрием Завадским в марте 1943 года — тогда труппа находилась Алма-Ате. А затем, по возвращении коллектива в Москву, на протяжении долгого времени спектакль оставался в репертуаре. Новая жизнь произведения на нашей сцене началась в 2024 году, когда в театре была проведена режиссерская лаборатория по возвращению “Нашествия” в репертуар. Из шести эскизов была выбрана именно работа Владимира Кузнецова», — сказал собеседник агентства.
Вместе с режиссером над созданием спектакля работали сценограф Дмитрий Дробышев, художник по свету Сергей Скорнецкий, художник по костюмам Александра Борк и хормейстер Александр Федоськин. В постановке занято порядка 20 актеров, в их числе — заслуженные артисты РФ Лариса Кузнецова, Андрей Межулис, Александр Бобровский, а также Елена Бероева и молодые актеры Театра Моссовета.
Сюжет спектакля
Пьеса «Нашествие» была написана Леоновым в 1942 году. В центре сюжета — история семьи доктора Ивана Таланова (Дмитрий Журавлев / Александр Бобровский). В конце 1930-х годов его сына Федора (Алексей Трофимов) арестовывают — несколько лет он находится в заключении. В 1941 году, когда Федор выходит на свободу, начинается Великая Отечественная война. В город, где живут Талановы, приходят немцы.
Родные холодно принимают бывшего заключенного, а представитель советской власти Андрей Колесников (Ваня Пищулин / Дмитрий Савкин) отказывает Федору во вступлении в партизанский отряд, созданный им для сопротивления захватчикам. Но оказывается, что даже потерявший веру в себя, утративший доверие близких человек способен совершить подвиг.
Режиссер о постановке.
После предпоказа «Нашествия» с журналистами пообщался режиссер спектакля. Рассуждая о выборе пьесы для постановки, Кузнецов отметил, что в 1930—1940-х годах Леонида Леонова читал весь Советский Союз, для иностранной публики создавались многочисленные переводы его произведений, а само «Нашествие» ставилось даже в Китае. «Сегодня же мы просто потеряли Леонова — о нем мало кто знает. И самым главным для меня было открытие этого автора», — поделился режиссер.
Он также подчеркнул, что сегодня известно о существовании двух вариантов пьесы. В первом из них Федора арестовывают за покушение на жизнь его возлюбленной. Во втором — у причин ареста есть политический подтекст. Как отметил Кузнецов, выбор был сделан в пользу последнего. Однако ответ на вопрос, в чем именно провинился Федор, создатели спектакля, следуя за самим Леоновым, не дают.
«Если же мы говорим об истории в целом — на самом деле она очень светлая. Наш спектакль даже не столько о Великой Отечественной войне и Победе, сколько о человеке, поиске себя и обретении семьи», — подвел итог режиссер, определивший жанр постановки как семейный портрет на фоне войны.
Актеры о ролях.
Актер Трофимов, исполнивший роль Федора, после предпоказа отметил, что получил колоссальное удовольствие от работы над постановкой. «Мне очень нравится эта форма — наш “сложносочиненный механизм” спектакля. Еще во время прогонов, при простом выполнении режиссерского рисунка стало ясно: это уже смотрибельно, уже интересно — все работает», — поделился он.
Один из исполнителей роли доктора Таланова Бобровский подчеркнул, что горе войны коснулось и его семьи: его дедушка по отцовской линии погиб от пули снайпера, по материнской — умер в нацистском лагере. «Со вторым дедушкой как раз и случилась коллизия, которой уделяется особое внимание в спектакле. Это удивительно, но в то время, как он был заключенным, его брат работал начальником одного из лагерных пунктов», — сказал актер.
Премьера «Нашествия» приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Показы спектакля пройдут 18 и 25 мая, а также 8 и 29 июля.