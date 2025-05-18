Стоматолог Барсегян: домашнее отбеливание разрушает эмаль зубов

Отбеливание зубов в домашних условиях может быть опасно. Кандидат медицинских наук, стоматолог Севак Барсегян рассказал, к каким последствиям это может привести.
Самыми популярными считаются отбеливающие полоски, их продают повсеместно и стоят они недорого.
Различные гели и капы, но этот вариант требует больше времени и усилий. А также зубные пасты со специальным эффектом.
Есть еще народные способы — это сода, лимонный сок, активированный уголь или даже перекись водорода. Из-за высокой абразивности можно повредить эмаль. В итоге будет больше вреда, чем пользы.
Врач советует выбирать подходящую зубную пасту. Подойдут пасты с фтором, которые помогут удалить ежедневный налет без повреждения эмали.
Питаться сбалансировано — это основа здоровья зубов. В рационе должно быть много фруктов и овощей, а так же продуктов с высоким содержанием кальция и витамина D, «молочки».
Стоит исключить чрезмерное потребление сахара и простых углеводов.
После процедуры отбеливания стоматолог рекомендовал сократить потребление продуктов, способствующих потемнению зубов, таких как черный кофе, крепкий чай, красное вино, пишет портал Страсти.
Зачастую средства из масс-маркета с пометкой «отбеливающие» содержат абразивные вещества, которые могут привести к разрушению эмали зубов, сообщает 360.ru.
Для здоровья зубов в рацион так же стоит добавить фундук, фасоль, брокколи, а также семена кунжута, подсолнуха и чиа, так как они являются богатыми источниками кальция, пишет Царьград.